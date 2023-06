Luiz Schiavon, do RPM, morre aos 64 anos

15/06/2023 | 09:24



Luiz Schiavon, fundador e tecladista do RPM, morreu aos 64 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do RPM. O músico tratava de uma doença autoimune havia quatro anos e, segundo sua família, teve complicações na última cirurgia a que foi submetido. O velório e o enterro do músico serão restritos à família.

Schiavon foi responsável por criar a sonoridade do RPM, banda que transformou o pop brasileiro com músicas como Olhar 43, Louras Geladas, Rotações Por Minuto e Rádio Pirata, entre tantos outros sucessos que marcaram aos anos 1980.

"É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu. Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão", diz o comunicado.

"Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele", segue o comunicado, compartilhado também pelo RPM em seu Instagram.

Luiz Antônio Schiavon Pereira Iniciou os estudos de piano erudito aos sete anos e se formou no Conservatório Mário de Andrade, em São Paulo em 1977. Ele conheceu Paulo Ricardo no ano seguinte, aos 16 anos, e juntos eles fundariam a banda Aura e, depois, o RPM.