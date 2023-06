Defesa Civil faz alerta para temporais

Da Redação



15/06/2023 | 08:32



A Defesa Civil alerta para a ocorrência de chuvas fortes e contínuas até amanhã, com possibilidade de temporais com descargas elétricas e fortes rajadas de vento. De acordo com o departamento, a Região Metropolitana de São Paulo pode ter chuva moderada.

“É fundamental que a população adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já em situação de grande perigo confirmado, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre. É importante que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção”, destaca o coordenador-geral de gerenciamento de desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, em nota.





ORIENTAÇÕES

Durante as tempestades, as orientações são para a pessoa se abrigar imediatamente em uma edificação ou veículo, ficar longe de janelas, tomadas e materiais metálicos, evitar árvores ou coberturas metálicas frágeis, tirar aparelhos eletrônicos das tomadas, sair de áreas descobertas (praia, piscina, estacionamento e campo de futebol), manter distância de objetos altos e isolados (postes, árvores, antenas e caixas-d’água).

Em caso de emergências, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193, Os alertas de chuvas são disponibilizados pelo aplicativo AlertaSP, disponível para Android e IOS.