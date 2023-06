Vendas de moradias na China ganham leve força e avançam 11,9% entre janeiro e maio

15/06/2023 | 08:19



As vendas de moradias na China em valor tiveram expansão anual de 11,9% entre janeiro e maio, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). O resultado mostrou leve aceleração em relação ao ganho anual de 11,8% observado nos primeiros quatro meses do ano.

Já as construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - sofreram um tombo anual de 22,6% entre janeiro e maio, maior do que a queda de 21,2% acumulada até abril.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, tiveram contração anual de 7,2% nos primeiros cinco meses de 2023, aprofundando o declínio de 6,2% verificado entre janeiro e abril. Fonte: Dow Jones Newswires.

Preço médio de novas moradias

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China teve alta de 0,10% em maio ante abril, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo NBS. Em abril, o preço havia subido em ritmo mais forte, de 0,32%. Já na comparação anual, o preço médio de novas moradias chinesas diminuiu 0,48% em maio, após uma retração de 0,74% em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.