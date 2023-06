Após fazer show em fazenda em Campinas, Seu Jorge garante não ter sintomas de febre maculosa

15/06/2023 | 08:10



Os moradores de Campinas estão em estado de alerta após algumas pessoas terem sido diagnosticadas com febre maculosa. As vítimas teriam contraído a doença após frequentar a Fazenda Santa Margarida, que também é um local de festas, no dia 27 de maio. Inclusive, pouco tempo depois, no dia 3 de junho, o mesmo espaço foi usado como palco para Seu Jorge.

Com isso, o cantor decidiu se pronunciar sobre sua saúde, bem como de sua equipe. Em comunicado enviado ao jornal O Globo, a assessoria de Seu Jorge garantiu que ninguém apresentou sintomas após passar pelo local, que agora está interditado.

A saúde do Seu Jorge e de sua equipe está preservada e ninguém apresentou qualquer tipo de sintoma. Em vista disso, gostaríamos de reforçar que o cantor seguirá realizando sua agenda de shows normalmente, dizia o texto.

Segundo informações do jornal Extra, a prefeitura de Campinas informou que cerca de dez mil pessoas estiveram presentes no show do cantor. Enquanto isso, a organização do evento diz ter contabilizado apenas dois mil e 500 convidados presentes. Caso mais pessoas tenham sido infectadas, os sintomas ainda podem aparecer, visto que o prazo é de 15 dias.

Até o momento, quatro pessoas, que frequentaram a fazenda no dia 27 de maio, morreram em decorrência da doença. A prefeitura de Campinas investiga o quinto caso.