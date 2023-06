Santo André e FMABC firmam parceria para reforçar área da saúde

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



15/06/2023 | 07:58



A Prefeitura de Santo André e a FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) assinaram, ontem, termo de cooperação para reforçar o atendimento na rede municipal de saúde. O acordo formaliza a realização de estágios curriculares obrigatórios dos alunos de medicina do centro universitário nas unidades do município.

O acordo compreende a realização de residências médicas, atividades de pós-graduação, de extensão e pesquisas científicas. O município e a FMABC já contam com mais de 50 mil horas por mês para estágios em diversas unidades de saúde, como UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e na rede hospitalar.

Com a formalização do termo, esse número pode ser ampliado conforme a necessidade do município e disponibilidade do centro universitário, conforme explica o secretário municipal de Saúde, Gilvan Junior.

Durante a assinatura do termo de cooperação, que contou com a presença do presidente da FUABC (Fundação do ABC), Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, foi anunciado novo contrato para prestação de serviços na área da saúde. A partir do dia 1°, o centro universitário irá realizar exames laboratoriais solicitados por médicos nas UPAs e em outras unidades de saúde da cidade.

O contrato possui duração de um ano, podendo ser prorrogado, e deverá custar R$ 280 mil por mês, cerca de R$ 3 milhões ao ano.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou a relação do município com o centro universitário durante a assinatura do termo para ampliação de estágios.

“Em alguns momentos tivemos desafios pelo caminho, como a pandemia, e outros administrativos, além de conceitos regionais nem sempre claros. Esse acordo não deixa dúvida de quanto a FMABC é importante para a cidade e vice-versa”, disse o gestor.

“Vivemos o melhor momento na saúde em Santo André, e isso tem relação direta com a boa relação que temos mantido com a instituição, que ocupa lugar de destaque na nossa região”, acrescentou.

Reitor da FMABC, o infectologista David Uip também comentou sobre a parceria com o município. “Nossa relação com Santo André vive um grande momento. Esse é um dia histórico para o centro universitário porque oficializa um acordo que, por mais que na prática já esteja acontecendo, dá respaldo tanto para os estudantes como para a equipe da FMABC. Não se tem currículo de extensão sem estágios. Essa aproximação com a Prefeitura é muito importante.” disse.

Sobre a contratação do serviço de exames laboratoriais, o prefeito destacou que deverá agilizar o atendmento e diminuir o tempo de espera dos pacientes.