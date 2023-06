Seleção de vôlei supera início ruim e vence Coreia do Sul na Liga das Nações Feminina

14/06/2023 | 22:50



Depois de um início nervoso, a seleção brasileira feminina de vôlei se superou para vencer a Coreia do Sul na abertura da segunda semana da Liga das Nações, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, por 3 sets a 0, com parciais de 31/29, 26/16 e 25/16.

Com o resultado, o time do técnico Zé Roberto Guimarães soma quatro vitórias, enquanto as asiáticas ainda não venceram na Liga. O time brasileiro volta a se apresentar nesta quinta-feira, quando terá a bicampeã Sérvia como adversária, às 21 horas, pela segunda rodada da etapa de Brasília.

O primeiro set foi surpreendentemente disputado. As coreanas souberam explorar muito bem o bloqueio brasileiro para equilibrar a partida. Já as comandadas de Zé Roberto, aparentemente nervosas, erraram muito no saque e no ataque.

A veterana Thaisa (cinco pontos) e Julia Bergmann (sete) foram os destaques. Pri Daroit teve um início ruim, mas se recuperou no final da parcial. Kisy entrou nos pontos finais e foi decisiva. O primeiro set foi brasileiro, mas com disputa ponto a ponto. Após muito sofrimento: 31 a 29.

No segundo set, o Brasil evoluiu em todos os fundamentos. Diana foi bem no bloqueio, Risy se destacou no ataque e Macris criou belas bolas no levantamento. Com isso, as esforçadas coreanas não tiveram chance: 25 a 16.

A seleção brasileira voltou a ter uma atuação irregular no terceiro set, cometendo erros no ataque e no saque. As coreanas, mais uma vez fora, bem no bloqueio, aproveitaram e chegaram a liderar o placar com 11 a 9.

Na segunda parte do set, o Brasil se reajustou e passou a dominar a partida, com bela atuação de Julia Bergmann e Kisy, ambas com 15 pontos na partida. No final, 25 a 16 para garantir a quarta vitória na Liga das Nações.