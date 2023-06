Raça Negra anuncia cruzeiro temático em comemoração aos 40 anos da banda

14/06/2023 | 19:52



Em comemoração aos 40 anos da banda, o Raça Negra anunciou nesta quarta-feira, 14, que fará um cruzeiro temático em novembro. O Cheia de Manias em Alto Mar promete reviver o melhor dos anos 1990. No repertório, hits que embalaram gerações como É Tarde Demais, Deus Me Livre, Cigana e Cheia de Manias, que dá nome ao cruzeiro.

O grupo, liderado por Luiz Carlos, vai se apresentar a bordo do navio MSC Preziosa entre os dias 9 e 12. O evento também receberá convidados especiais como Belo e o vocalista Leonardo do grupo Menos é Mais. Além disso, os cruzeiristas vão poder curtir o show intitulado Gigantes do Samba, com a dobradinha Raça Negra e Alexandre Pires.

O embarque e desembarque do cruzeiro será no porto de Santos. O roteiro dos três dias de festa ainda será divulgado e pode ser conferido no site oficial do evento: https://cheiademaniasemaltomar.com.br/

O Raça Negra também vai se apresentar na noite de 11 de outubro, no Espaço Unimed São Paulo, com o Show Especial - Raça Negra 40 anos de Sucesso.

Sobre o Raça Negra

Na década de 80, precisamente em 1983, surgia a banda Raça Negra, formada no bairro Vila Nhocuné, na zona leste de São Paulo.

O grupo gravou seu primeiro disco (já com sete integrantes) em 1991. Lançando um álbum a cada ano, emplacaram inúmeros sucessos e deu início à era do pagode, o samba paulista, que invadiria as rádios populares no início dos anos 1990.

O sucesso do Raça Negra, que lançou mais de dezoito discos, se manteve por boa parte da década e a banda chegou a ter o maior cachê cobrado por um show nacional naquela época. O grupo participou das transições do mercado fonográfico do vinil ao streaming e desafiou o tempo.