Felipe Dylon revira o passado e relembra de namoro com Sabrina Sato

14/06/2023 | 19:10



É... a musa do verão, calor no coração! Se você cresceu nos anos 2000 deve ter ouvido em algum momento a música Musa do Verão de Felipe Dylon, depois do sucesso o cantor ficou um pouco mais sumido e agora anda voltando com tudo.

Durante a última terça-feira, dia 13, Felipe Dylon arrumou um tempinho em sua agenda para dar uma entrevista para o podcast Papagaio Falante e relembrou o seu breve relacionamento com Sabrina Sato quando tinha apenas 18 anos de idade.

- Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo. Ficamos juntos quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV, em São Paulo, aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco mais difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante!

Pelo visto o clima de amizade entre eles permanece e não foi um término ruim, né!? Além disso, o cantor também entregou que o clima entre eles rolou mesmo nos bastidores da TV.

- Eu tinha 18 anos [de idade]. Rolou um clima durante uma entrevista no Pânico. Foi bacana a química que rolou.

Logo depois, Sérgio Mallandro que é um dos apresentadores do podcast e que estava conduzindo a entrevista, fez questão de relembrar que Sabrina Sato está atualmente solteira e pediu para que Dylon mandasse um recado para ela.

- Sabrina, você é nota dez.