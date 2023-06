Letícia Cazarré guarda crachá de hospital em que a filha ficou internada: Nunca se sabe o dia de amanhã

14/06/2023 | 18:11



Mãe de cinco filhos, Letícia Cazarré está enfrentando um período complicado em sua vida com a doença da caçula, Maria Guilhermina. A pequena nasceu em junho de 2022 com um problema raro no coração.

Em suas redes sociais, a esposa de Juliano Cazarré pediu para não ser julgada caso alguém a encontre tomando cerveja.

Se me encontrar tomando uma cerveja na terça à noite, não me julgue. Minha vida, provavelmente, está merecendo uma dessas mais do que a sua, escreveu ela ao postar uma foto dos herdeiros.

E os desabafos não pararam por aí! Em outra postagem, Letícia revelou que ainda guarda o crachá do hospital em que a filha ficou internada:

Confesso que continuo guardando o crachá da Beneficência português de São Paulo desde a primeira internação. Nunca se sabe o dia de amanhã.