Gracyanne Barbosa se pronuncia após enteado ser detido por porte ilegal de drogas; entenda

Gracyanne Barbosa usou seu Instagram nesta quarta-feira, dia 14, para se posicionar em relação a algumas polêmicas envolvendo seu nome. Primeiramente, a esposa de Belo comentou sobre seu enteado Arthur Paulo Vieira, que foi detido no Rio de Janeiro, na última terça-feira, dia 13, por porte ilegal de maconha.

Estão pedindo pra eu me pronunciar sobre ontem, o acontecido com o meu enteado. Mas por que tenho que me pronunciar? Ele tem 31 anos [de idade], é casado, pai, trabalhador, divertido, do bem, sempre tivemos uma relação bacana, quem o conhece sabe como ele é! Vejo gente comemorando quando lê uma notícia ruim, outros debochando, outros aumentando/inventando história, tentando entender por que/pra que, mas paro pra pensar e vejo que essas atitudes dizem mais sobre as próprias pessoas do que sobre quem eles querem falar.

Além disso, a influenciadora se explicou em relação a sua técnica para comer batata doce estragada que virou polêmica nas redes sociais. A musa fitness havia dado uma dica de como recuperar uma batata doce azeda, contando que é preciso adicionar canela na receita para que o gosto ruim suma.

Eu já mostrei aqui outras vezes! Não sei por que dessa vez gerou tanta polêmica. Recebi muitas mensagens, de quem faz dieta e também já fez isso muitas vezes, em mim nunca fez mal nenhum! O que me faz mal é comer comida de rua, com ingredientes que não sou acostumada, modo de preparo diferente. Peço desculpas se de alguma maneira influenciei errado, apenas postei aquilo que sou e vivo há tantos anos, sem intenção nenhuma de prejudicar alguém. Sei da minha responsabilidade nas redes sociais, por isso sempre falo para tomar cuidado em repetir o que o outro faz, adaptar as coisas na sua realidade, fazer do seu jeito e buscar auxílio de profissionais. E para galera aí que vive com pedras nas mãos para atacar, cuidado hein, o que desejamos para os outros volta para nós mesmos! Sou feliz com meu estilo de vida.

Em entrevista ao EXTRA, Gracyanne aproveitou para contar sobre os ataques que sofre por conta de seu relacionamento com Belo. No início da relação do casal, a influenciadora foi apontada como o motivo do término entre o cantor e Viviane Araújo, envolvendo boatos de traição.

Confesso que eu me assustei porque nunca tinha passado por nada parecido. Aquela invasão me incomodou. Na ocasião, a gente não tinha rede social para se defender, então era muito difícil. Foi um susto! Passei por várias situações bem complicadas de fãs que não aceitavam. Belo nunca demonstrou chateação por conta da situação. Eu sofria mais porque era mais atacada, e ele não deixava eu me sentir sozinha. Talvez tenha afetado um pouco meu psicológico, já que a gente fica chateada e com medo. Cheguei a me perguntar se seria atacada eternamente. De fato, ainda sofro ataques. Já se passou tanto tempo, mas as pessoas ainda insistem em fazer comparações, mas hoje estou muito mais madura. Não tem mais nada que as pessoas falem que possa me tirar do sério.