Bolsas de NY fecham mistas após Powell modular discurso sobre manutenção 'hawkish' do Fed

14/06/2023 | 17:56



Os três principais índices acionários de Nova York fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pausar o ciclo de aperto monetário, mas indicar mais aperto à frente. O anúncio impôs volatilidade aos negócios, mas houve certo alívio depois que o presidente do BC americano, Jerome Powell, esclareceu que uma decisão para a reunião de julho ainda não foi tomada.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em baixa de 0,68%, a 33.979,33 pontos, puxado pela queda de 6,40% da UnitedHealth, que anunciou redução nos custos médicos. Já o S&P 500 avançou 0,08%, a 4.372,59 pontos; e Nasdaq subiu 0,38%, a 13.626,48 pontos.

"O comunicado e as projeções do Fed foram muito hawkish, mas a coletiva de Powell foi um pouco otimista em relação à luta contra a inflação e não se comprometeu com uma alta de juros em julho", afirmou o analista Edward Moya, da Oanda. A votação unânime para interromper a campanha de aumento de juros do Fed também incluiu um gráfico de pontos muito "hawkish".

"Wall Street não está feliz com as projeções. O Fed está preocupado com a manutenção das pressões salariais, uma vez que o mercado de trabalho continua muito apertado", avalia o analista. O gráfico de pontos mostrou que a principal projeção dos dirigentes presentes na reunião foi de que os juros nos Estados Unidos estejam na faixa entre 5,50% e 5,75% em 2023. Essa é a expectativa para nove dos dirigentes, ou que representa metade do conselho.

Já na coletiva, Powell explicou que as decisões serão tomadas pontualmente a cada reunião, e que nada está definido para o encontro de julho. A Capital Economics avalia que o Fed deve aumentar a taxa de juros na reunião de julho, mas que a atividade econômica e o nível de empregos já estarão desaquecidos, permitindo que a autoridade monetária mantenha a taxa na reunião de setembro.

O alerta do UnitedHealth Group na terça-feira sobre custos médicos acima do esperado no segundo trimestre fez com que as ações da UNH, Humana e outras seguradoras caíssem acentuadamente. As ações do UnitedHealth Group caminharam para as mínimas de 2023. As ações do Humana foram as maiores perdedoras, caindo 11,14%. Enquanto isso, Elevance Health caiu 6,89%, Cigna 3,11%, Centene 6,92% e CVS Health 7,76%.