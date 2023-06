Faustão é acusado de assédio moral por diretor de Domingão do Faustão

14/06/2023 | 16:11



Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, é um dos grandes nomes da televisão brasileira e passou anos à frente do Domingão do Faustão, programa dominical que comandava na Rede Globo.

Entretanto, ao que parece, desde a saída de Fausto do plim-plim - quando ele foi contratado pela Band para fazer um programa semanal - o programa na nova emissora estava com os dias contados. Segundo o diretor Alberto Luchetti Neto, o problema pode ser o apresentador. Em conversa com o colunista Valmir Moratelli, o diretor revela que não teve uma boa experiência quando trabalhou com Fausto. De acordo com ele, Faustão acha que as coisas devem ser do jeito dele,.

- O problema não foi só a vaidade, que ele tem de forma latente. O problema foi o fígado dele. Ele saiu da Globo pela porta dos fundos, foi demitido por um diretorzinho. Saiu com o fígado virado, querendo dar um troco na Globo. Na Globo, ele fazia 52 programas semanais por ano, com todo o elenco, dinheiro e audiência da emissora. Aí na Band, sem estrutura, precisou fazer 60 em três meses. A probabilidade de dar errado era de 100%. Por isso, digo que é irresponsabilidade dele e da cúpula da Band. Ele não vai ter a vida financeira afetada [com a demissão], mas estamos falando em 300 demissões! Quem deveria ser demitido são os diretores que concordaram em pagá-lo. Não havia estrutura para isso ali.

Em seguida, Alberto não pensou duas vezes em expôr os assédios morais que Fausto Silva fazia com sua equipe na Globo. Segundo informações do diretor, o apresentador humilhava os trabalhadores ao vivo e pedia desculpas nos bastidores. Alberto Luchetti ainda deu a entender que Faustão teria influenciado a morte de uma mulher.

- O assédio moral dele era o seguinte: tinha costume de esculhambar a produção no ar e de pedir desculpa no particular. Criticava o trabalho em rede nacional. O que ele fazia com o Caçulinha era de chorar! Ele o humilhava, dizia que ele não sabia tocar teclado, que era ultrapassado. Falou tanto que a Globo tirou ele. Por exemplo, uma moça, Angela Sander, de tão perseguida por ele, tomou remédio e cometeu suicídio. Foi uma desgraça que a Globo tentou esconder por todos os meios. Eu já estava fora. Ela estava tão desesperada, ele humilhou tanto ela, que um dia ela tomou remédio, foi dormir e não acordou mais.

Depois de falar mais sobre a postura do apresentador com a equipe do programa, o diretor fez uma crítica ao formato da atração de Fausto:

- Já era um cara ultrapassado na Globo. Aquele programa dele, se você lembrar bem, tinha 30 anos e era tudo igual. Para o auditório, contratava quatro ou cinco fileiras de mulher com perna de fora, o resto da gente era periferia. É um cara de 74 anos de idade que não se modernizou. Ele bota tênis, fala Ô louco meu e acha que é moderno.