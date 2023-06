Esposa de Stênio Garcia detona críticas ao ator após harmonização: - A maldade humana nunca vai nos vencer

14/06/2023 | 16:10



Na última terça-feira, dia 13, Stênio Garcia virou o assunto do momento após mostrar o resultado de sua harmonização facial no programa Fofocalizando, do SBT. Como já era de se imaginar o novo visual dividiu opiniões nas redes sociais.

Com a repercussão do assunto, Mari Saade, esposa do ator de 91 anos de idade, conversou com o colunista Lucas Pasin e afirmou que seu esposo não está nem aí para os comentários:

- O Stênio não está nem aí, até porque a harmonização ficou show, ficou incrível. A maldade humana é a maldade humana e nunca vai nos vencer.

Marilene também afirmou que o inchaço no rosto de Stênio não é por causa da harmonização, e sim por uma lesão que ele sofreu enquanto fazia exercícios físicos:

- Inchou pouquíssimo [a harmonização]. Já estava totalmente desinchado até ele ter uma lesão fazendo exercício físico. Pinçou o nervo ciático, ele teve uma hérnia de disco. Ele terminou ontem [a medicação] e foi ao programa ontem. Pegaram o ângulo em que ele está 'lua cheia' - é o que a cortisona faz com a gente - para fazer maldade. A realidade é que é a cortisona inchou o Stênio, e não a harmonização.