Atacante do Bahia atropela cavalo na estrada, tem carro destruído, mas passa bem

14/06/2023 | 15:12



Quem vê a cena, não imagina que Everaldo saiu ileso. Mas o Bahia tratou de tranquilizar seus torcedores ao garantir que o artilheiro do time passa bem após sofrer um grave acidente de madrugada. O jogador atropelou um cavalo, teve sua BMW totalmente destruída, mas já participou das atividades da tarde depois de realizar exames clínicos.

Depois de ganhar folga de dois dias, o elenco tinha reapresentação agendada para esta quarta-feira para iniciar os preparativos para o retorno do Brasileirão, dia 21, diante do Palmeiras, e Everaldo quis ganhar tempo no retorno, optando por ir de carro do aeroporto para Salvador. A viagem na madrugada acabou sendo uma péssima escolha.

Quando estava na altura do quilômetro 11 da BA-535, Everaldo acabou surpreendido por um cavalo na pista e não conseguiu evitar a colisão. O choque acabou destruindo totalmente seu carro, mas ele acabou resgatado rapidamente e sem nenhuma lesão.

"Tudo bem com Everaldo, Nação. Retornando de viagem, após dois dias de folga, o atacante preferiu ir direto do aeroporto ao CT ainda na madrugada, com objetivo de descansar e estar pronto para o treino da manhã desta quarta-feira. Durante o deslocamento, na estrada até a Cidade Tricolor, o atleta foi surpreendido por um cavalo na pista e se envolveu em um acidente", informou o clube, garantindo que tudo não passou de um susto.

"Everaldo foi submetido a exames médicos de praxe e foi liberado para participar das atividades", completou o clube, garantindo que o jogador, autor de 11 gols na temporada, já esteve à disposição do técnico Renato Paiva nesta quarta-feira com os demais companheiros.