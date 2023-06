Simony publica foto na quimioterapia e afirma: 'Certeza que vou vencer tudo isso'

14/06/2023 | 15:02



A cantora Simony, de 46 anos, divulgou nesta quarta-feira, 14, um registro de seu tratamento contra o câncer de intestino. Ela foi diagnosticada com a doença em agosto de 2022.

Conforme informou a artista, ela está internada no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, passando pelo quarto ciclo de quimioterapia e imunoterapia.

Na legenda de sua publicação, Simony voltou a desabafar sobre o seu estado de saúde e disse que, apesar do cansaço e da tristeza, está confiante de que o tratamento será efetivo.

"Sigo firme na jornada. Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho pra realizar, do quando Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida", escreveu.

"A tristeza passa e vem a força junto com a certeza que vou vencer tudo isso. Você que está passando por algo difícil na vida, foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido. Só vamos entender lá na frente. Um dia de cada vez", completou.