Joseph Fiennes diz que foi 'um erro grave' interpretar Michael Jackson em série de 2017

14/06/2023 | 14:59



Joseph Fiennes revelou que se arrependeu de ter interpretado Michael Jackson na série Urban Myths. A produção seria exibida em 2017, porém a escalação de um ator branco para interpretar o cantor foi criticada pelo público e familiares do artista, o que resultou no cancelamento do episódio.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Joseph explicou que percebeu seu erro logo depois da divulgação do trailer e foi um dos primeiros a pedir que a obra não fosse lançada.

"As pessoas estavam absolutamente corretas de ficar chateadas. Foi um erro grave. Com certeza. E sou parte do erro - há produtores, executivos, roteiristas, diretores e muita gente envolvida nisso. Mas eu obviamente estava na frente e era a voz dessas pessoas", disse.

"Aconteceu em um momento de mudança, uma mudança boa, e foi uma escolha ruim. Um erro grave. E olha, só para registro, eu pedi aos produtores para não ser exibido. Tivemos algumas discussões intensas, mas as pessoas acabaram tomando a decisão correta", completou.

Assim que a prévia foi divulgada pela emissora Sky Arts, o público alegou que a escalação de Joseph era uma tentativa de embranquecimento da história e representatividade de Michael Jackson e a filha do músico, Paris Jackson, chegou a postar no Twitter: "Fiquei com vontade real de vomitar após ver a prévia".

Ao anunciar o cancelamento do episódio, os produtores atribuíram a decisão a "incômodos expressos pela família de Michael Jackson". Urban Myths era uma série com episódios sobre diferentes lendas urbanas.

O capítulo que seria protagonizado por Fiennes retratava uma suposta viagem de carro pelos Estados Unidos feita pelo músico na companhia de Elizabeth Taylor e Marlon Brando depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.