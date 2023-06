Onde estacionar motorhome em San Francisco – Campings e free parking

Redação

Estacionar motorhome em San Francisco pode ser um desafio e tanto para quem está fazendo uma road trip pela Califórnia. Isso porque nem sempre é fácil encontrar lugares adequados e é preciso fugir da tentação de parar em qualquer rua, uma vez que isso é proibido em muitos locais e as multas pela infração são altas.

Como eu indico neste guia completo para quem vai viajar de motorhome pela primeira vez, a melhor dica é usar aplicativos especializados para encontrar campings e vagas públicas. Existem vários que funcionam bem em San Francisco e outros pontos dos EUA, como RV Parky, iOverlander e park4night.

Neles, você consegue pesquisar localização, ver avaliações de outros usuários, encontrar informações sobre o que os campings oferecem e ver se eles são secos ou contam com conexões para água, esgoto e eletricidade (hookup ou full hookup).

Os aplicativos também indicam alguns pontos de paradas gratuitos típicos para motorhome em todo os EUA, como:

Em alguns deles é possível pernoitar, mas vale a pena sempre entrar e perguntar no Costumer Service se é realmente permitido, se pode ligar o gerador, se pode colocar mesa para fora (geralmente, não) e outros detalhes. Restaurantes Cracker Barrel: Muitos deles têm estacionamentos para motorhome e oferecem a vantagem de, ao acordar, você tomar o belo café da manhã que eles servem.

Para usar os aplicativos sem problemas nos EUA, minha dica é comprar um bom chip de internet. Ele resolverá grande parte de seus problemas durante a viagem de motorhome.

Onde estacionar motorhome em San Francisco

Voo listar abaixo algumas opções de campings e free parkings (vagas públicas gratuitas) para estacionar motorhome em Los Angeles.

Vale lembrar que as regras das vagas públicas mudam constantemente e, antes de estacionar em um local gratuito, cheque e recheque as placas de sinalização para ver se é permitido e em quais os horários o local está liberado. Não arrisque caso não tenha certeza, não vale a pena.

Ao planejar sua estadia em um camping pago, por sua vez, a dica é verificar a disponibilidade, fazer reservas antecipadas e confirmar todas as informações necessárias antes de chegar.

Campings para motorhome em San Francisco

Aqui estão alguns dos melhores campings para motorhome em San Francisco:

San Francisco RV Resort : Localizado em Pacifica, nos arredores de San Francisco, este camping oferece espaços de estacionamento para motorhomes com todas as conexões disponíveis. Fica perto da praia e oferece transporte para o centro de San Francisco.

Treasure Island RV Park: Situado em Treasure Island, entre San Francisco e Oakland, este parking oferece vagas para motorhomes com serviço full hookcup (completo). Oferece vistas deslumbrantes da cidade de San Francisco.

Candlestick RV Park: Ao sul de San Francisco, tem vagas com conexões completas. Fica a uma curta distância de carro do centro do centro e oferece fácil acesso às principais atrações da cidade.

Free parking de motorhome em San Francisco

É possível parar o motorhome gratuitamente em algumas ruas e áreas públicas de San Francisco. Abaixo, estão algumas opções, mas não deixe de consultar, no local, se a regra continua válida e os horários em que é permitido permanecer por lá. Muitas vezes, por exemplo, não dá para pernoitar.

As regras variam de local para local e mudam o tempo todo. Por isso, fique de olho nas placas de sinalização e não estacione caso não esteja seguro.

Veja alguns lugares onde comumente dá para estacionar motorhome em San Francisco:

Vista Point : Fica do lado norte da Golden Gate, na Highway 101. Este local oferece vistas deslumbrantes da ponte e de San Francisco. O estacionamento é limitado e não foi projetado especificamente para RVs, mas é possível até mesmo pernoitar por lá caso haja vagas.

Crissy Field: Esta é uma área popular para estacionamento de motorhomes em San Francisco. Fica perto da Ponte Golden Gate e conta com regulamentos específicos e sinalizações, que devem ser checadas no local. Estacione apenas nos pontos demarcados para RV.

Great Highway: Esta é uma avenida costeira que se estende ao longo da Ocean Beach. É possível encontrar alguns espaços de estacionamento para motorhomes ao longo dela, indicados por placas de sinalização.

Estacionamentos municipais

San Francisco também conta com alguns estacionamentos municipais que podem acomodar motorhome, todos eles com vagas limitadas. Os principais ficam no Pier 30/32 e no endereço 2800 Alemany Boulevard.

O que fazer em San Francisco

Para que você aproveite melhor sua viagem pela Califórnia, preparei aqui um roteiro de um dia em San Francisco. Há detalhes de 8 atrações imperdíveis, como Golden Gate, Fisherman’s Wharf e Alamo Square.

Caso queira dar uma folguinha no motorhome e se hospedar em um hotel, aqui você confere também três bons hotéis para se hospedar em San Francisco e nos arredores.

Seguro viagem EUA

Ao planejar uma viagem de motorhome nos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

