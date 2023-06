O futuro é logo ali

Rodolfo de Souza



14/06/2023 | 13:54



Iniciar uma crônica confessando uma inquietação não me parece de bom tom, admito. Mesmo assim, sinto necessidade de dividir com o amigo esse pensamento meio torto com relação ao futuro que se descortina feito aurora em dia de céu aberto. Preocupame sobremaneira os jovens e os muito jovens que navegam nesse mar que, no momento, se nos apresenta revolto. Falo deles, porque a minha profissão me coloca em contato direto com a geração que começa a galgar os primeiros degraus de um rumo incerto. Sinceramente, temo pelo destino dessa gente que é agitada e estabanada, e cuja energia enche de alarido o recinto escolar. Lá naquele espaço, a princípio concebido para a construção do conhecimento, é que me deparo diariamente com aqueles olhos carregados de uma ansiedade barulhenta, toda ela voltada para as coisas da vida, que, devagar, lhes são apresentadas. Por isso, não posso me furtar do direito de me preocupar com o seu futuro que está logo ali adiante. O entendimento desse mundo que os cerca ainda se conserva longe do seu alcance. Claro que no passado as pessoinhas também não compreendiam o universo à sua volta, um meio hostil, nada propenso a favorecer a vida de quem ensaiava os primeiros passos rumo à maturidade da existência. Logicamente que, assim como hoje, os que acabavam de se despedir da infância criavam o seu próprio universo e ali viviam confortável e intensamente, apesar de que o mundo de antigamente era mais sonhado do que o que vemos hoje, severamente dominado por um espectro que habita os meandros das telas repletas de atrativos que lhes conferem uma realidade normalmente mentirosa. E tenho ouvido gente adulta dizer que no seu tempo tudo era melhor, que não havia violência etc. e tal. Pura bobagem! O ser humano era o mesmo de hoje e de sempre. Entretanto, a tecnologia encurtou as distâncias e facilitou a comunicação de forma nunca imaginada. Tudo muito bom, claro, a despeito da montanha de lixo que desce rio abaixo nas correntezas da internet. E foi ali que as ideias de disseminação de todas as tendências dominadoras que sempre nortearam o espírito de porco humano encontraram terreno fértil para crescer e se proliferar. Assim, os muitos olhos e ouvidos que poderiam apreciar o que há de melhor nos conteúdos que trafegam pela rede, normalmente dão preferência ao lado sinistro dela, projetado como um filme na mente ansiosa por novidades outras que seguem na contramão daquelas que professores e pais apregoam como sendo o rumo certo a ser tomado. Mas éarebeldia, um tanto natural dessa idade, o alvo de quem se esconde por detrás das telas. E o excesso de buscas fomenta a produção de conteúdos perigosos, sobretudo, para as mentes muito jovens, desprovidas, pois, de senso crítico, ferramenta essencial para se filtrar tudo o que nos chega de pronto. É, pois, o lado podre da internet, éainteligência artificial, é o dedo sujo da política sem escrúpulos, é a guerra, éabrutalidade travestida de cordeiro, é o cordeiro que se dedica a pregar a palavra do senhor... E eu passaria horas a encher páginas e páginas como esta para falar de tudo que me faz ver com pessimismo o futuro que ora se descortina.