Palavra do Leitor

Cristiano Zanin

Desconheço o autor do texto endereçado aos senadores que farão a sabatina de Cristiano Zanin, advogado do descondenado e por ele indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas concordo e assino embaixo do conteúdo, que diz: “Senhores e senhoras senadores e senadoras. Na sabatina que Zanin terá em vossa Casa, perguntem a ele se Lula foi absolvido. Se responder que não, morre mais uma narrativa da esquerda. Se responder que sim, não tem notório saber jurídico”. Fica a dica.

Vanderlei Retondo - Santo André

Saúde

Falaram tanto do Pazuello e a ministra da Saúde do governo Lula não é médica, mas, neste caso, pode, afinal, além de honesto, Lula é o cara. Este caso mostra como o Brasil nunca será sério e nunca sairá da mesmice, de que só o governo que assume é o nota dez; o outro governo que saiu é e foi ruim em tudo. Lembrem sempre da frase lulística: nós e eles.

Marieta Barugo - Capital

Planos de saúde

Eu queria trabalhar na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (Economia, ontem). Parece ser muito fácil para as empresas de saúde convencerem a direção da entidade a reajustar o valor dos planos. Se o trabalhador tivesse a mesma “competência” para cobrar o patrão, o salário mínimo no Brasil estaria hoje na casa das dezenas de milhares de reais.

José Cardoso - São Caetano

Americanas

No dia 11 de janeiro deste ano, o mercado acordou com o escândalo da Lojas Americanas. Tudo em função da maquiagem dos números da empresa, descaradamente feito por sua diretoria. Um grave crime administrativo de falsificação de balanços. E agora chegam detalhes, através da imprensa, de que seus dirigentes produziam contratos falsos, ou fraudulentos, com objetivo de alavancar o lucro da empresa. E como a Americanas é uma empresa de capital aberto, esse crime prejudicou milhares de acionistas que viram despencar o preço da ação na Bolsa, que, em 11 de janeiro, era de R$ 11,99, para míseros R$ 0,80. Ou seja, os investidores, da noite para o dia, viram seus investimentos derreterem, ou virarem pó. E os principais bancos do País também estão com esse pesado ônus nas mãos porque fizeram empréstimos vultosos a essa empresa. Já que o montante apurado desta fraude chega a R$ 21,7 bilhões. Que sejam penalizados os que fraudaram as contas das Americanas.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

PT

O PT no governo está provando do próprio veneno. Não tem apoio da maioria e, por isso, precisa “comprar” apoios. Já foram R$ 7 bi nessa brincadeira, e uma hora o dinheiro acaba, pois o cidadão trabalha cinco meses para sustentar a camarilha. Investimento em serviços não se vê. O governo só pensa em arrecadar; cortar gastos, nem pensar. Por enquanto o PT está conseguindo manter a popularidade porque ainda tem apoio de grandes meios de comunicação simpáticos ao regime, dois institutos de pesquisa de opinião e uma turma de intelectuais que criam narrativas. Até quando? Enquanto tiver dinheiro. O que dá um certo alívio é ver que alguns jornais começaram a apontar as falhas de Lula e como prezam pela verdade e respeito aos seus leitores não podem tapar o sol com a peneira.

Izabel Avallone - Capital

Diplomacia

A ausência da sensata neutralidade internacional não mais existe com as constantes declarações de Lula em conflito com a diplomacia brasileira, ao se aliar a países tiranos, nada condizente com a tradicional estratégia até então praticada. Ainda sem plano de governo, mas com desenfreada gastança e ressuscitando o Foro de São Paulo para acelerar a transição à desastrosa “democracia venezuelana”. Assim é o Brasil, desajuizado internacionalmente e economicamente inconsequente.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)