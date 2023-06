MC Daniel pede desculpas à Mel Maia pela exposição revela que buscou ajuda psicológica

14/06/2023 | 12:11



MC Daniel já retornou ao Brasil após passar uma temporada na Europa e decidiu usar as redes sociais para se desculpar com Mel Maia pela exposição após o término de seu namoro. Mais calmo com todas as polêmicas, o cantor revelou que está buscando ajuda psicológica para lidar com a situação.

Nos Stories do Instagram, ele começou dizendo:

- Conversei com o psicólogo ontem e hoje, estou bem mais feliz e aliviado. Primeiramente, eu queria pedir desculpa a Mel pela exposição, por ter rebatido crítica, coisa eram mentira, algo do tipo, e pedir desculpas para a família dela, para as amigas, pedir desculpas aos fãs e para quem se sentiu lesado com alguma atitude minha na hora da raiva, da explosão. Eu sou assim, estou controlando, já busquei ajuda e vou buscar mais.

Em seguida, o famoso explicou que agora entende a importância dos cuidados com a saúde mental e teve uma conversa sincera com Mel.

- Psicólogo não é só para doido, eu achava que era, mas ele vai te ajudar a controlar situações, emoções, tristezas e raivas, lidando melhor com a sua vida e com as pessoas que você ama, principalmente. Busquei ajuda, estou melhorando, sei onde eu errei, sei onde eu acertei e onde não quero errar mais. Tenho a humildade de assumir isso, errei com fã, falei com a Mel de certo modo, de ter rebatido e ter exposto. Eu acho que o melhor é mostrar a minha cara e falar a verdade do coração.

O artista finalizou dizendo que não teve más intenções e agiu por emoção.

- Estou mais em paz, desejo tudo de bom para todo mundo e para a Mel. Sou ser humano também, nunca se esqueçam disso. Perdão quem ficou bravo comigo, eu não fiz de maldade, não quis ter o coração ruim. Eu explodo, passa muita coisa na minha cabeça e é muito difícil assimilar tudo.

Mel Maia

Em meio às notícias que envolvem o término de seu relacionamento com MC Daniel, Mel Maia usou as redes sociais para indicar que não está preocupada com as polêmicas. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, a atriz surgiu pedalando na bicicleta ergométrica e colocou uma legenda indicando que enquanto a internet está um caos, ela está malhando.

A seguir, relembre os melhores momentos de Mc Daniel e Mel Maia!