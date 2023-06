Giovanna Ewbank diz que tem coleção de vibradores em casa: Porquinho é o que eu mais gosto

14/06/2023 | 12:11



Giovanna Ewbank fala abertamente sobre sua vida sexual no podcast Quem Pode, Pod - que divide com Fernanda Paes Leme. No último episódio, durante conversa com Paolla Oliveira, ela revelou que o tema é tão constante no programa que ela e Fê acabam recebendo vários vibradores em casa.

A quantidade é tanta que, segundo Gioh, já conseguiu formar uma coleção:

- A gente tem coleção, são vários modelos, várias cores.

Paolla também confirmou que aprova os brinquedinhos sexuais e revelou gostar daqueles em formato de animais, como borboleta, elefante:

- Eu acho maravilhoso a coisa do vibrador, disse a atriz.

Então Ewbank se identificou e disparou:

- Porquinho é o que eu mais gosto.