Avião que transportava equipe de Tierry faz pouso de emergência após porta abrir durante voo

14/06/2023 | 12:11



Que susto! O avião de pequeno porte que estava transportando a banda de Tierry precisou fazer um pouso de emergência após a porta abrir em pleno voo. O cantor não estava a bordo da aeronave, que saiu do aeroporto de São Luís, no Maranhão, e estava indo a Salvador, na Bahia.

Segundo informações da CNN, a assessoria de imprensa do cantor não soube indicar o que causou o ocorrido, mas revelou que a porta se abriu cerca de 20 minutos após a decolagem, causando apreensão nos passageiros.

Um dos músicos chegou a gravar um vídeo do ocorrido e as imagens logo viralizaram nas redes sociais. Felizmente, não houve feridos e a equipe conseguiu descer em Salvador após pegar um voo comercial. A assessoria ainda adicionou que a agenda de shows do artista e sua equipe segue normalmente e acredita que os donos do avião realizarão os devidos reparos.

No vídeo que circula nas redes sociais, um dos músicos grava a porta traseira aberta enquanto a aeronave estava voando nas alturas.