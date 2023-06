Após Dhomini agredir dono de bar, esposa do ex-BBB se pronuncia: Ele perdeu a cabeça

14/06/2023 | 12:10



Dhomini, ganhador do BBB3, foi flagrado em um vídeo agredindo o dono de um bar em Goiânia, em Goiás. As imagens mostram o influenciador deferindo uma série de socos no comerciante.

Segundo o G1, o advogado da vítima relatou que Dhomini invadiu o local e retirou diversos aparelhos e móveis. Além de agredir o dono, ele também teria ameaçado clientes que estavam por lá.

Devido aos ferimentos, o comerciante chegou a desmaiar após o ataque. Após abrir o boletim de ocorrência, a vítima irá passar por um exame de corpo de delito.

Até o momento, Dhomini não se pronunciou sobre o caso. No entanto, sua esposa, Adriana, usou as redes sociais dele para dar um recado aos seguidores:

- Logo logo o Dhomini vai fazer um vídeo se desculpando pelos nossos seguidores. [...] Vocês não mereciam ouvir o que estão ouvindo, mesmo que a versão não esteja correta. [...] Não estou justificando o que ele fez, nada justifica, não estou do lado dele nesse momento. Ele perdeu a cabeça.

E continua:

- Meu marido não é assim. Assim como todo mundo, ele perde a razão.

Adriana explicou que a briga foi causada por conta de um bar, que era administrado por três sócios - sendo um deles o próprio Dhomini. A briga teria começado após um deles ter sido pego roubando dinheiro do estabelecimento. Por esse, e outros motivos, o grupo teria decidido por finalizar a sociedade. No entanto, o prejuízo e a repartição de bens teria causado a briga e, por consequência, as agressões.

- Passava por trás dele, no ouvido dele, e fazia ameaças. Ele conhece o Dhomini, ele sabe que ele tem o estopim curto ao ser passado para trás. Ele é muito honesto, ele não dá prejuízo para ninguém, mas quando ele leva o prejuízo ele sai de sí. E o cara sabia disso, ele sabia que se ele ficasse cutucando o Dhomini ali, ele ia estourar. E o Dhomini ia perder a razão. E foi isso que ele procurou.