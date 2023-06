Santo André e Mauá têm ações para incentivar a doação de sangue

Da Redação



14/06/2023 | 12:06



No Dia Mundial do Doador de Sangue, as prefeituras de Santo André e Mauá promovem ações para chamar atenção dos moradores a respeito dos níveis críticos dos estoques nos bancos de sangue da região. As campanhas de conscientização fazem parte do Junho Vermelho.

Em Santo André, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão distribuindo materiais informativos e promovendo palestras nas salas de espera. Os profissionais da USF (Unidade de Saúde da Família) Jardim Santo André farão busca ativa de possíveis doadores para coleta no Hospital Estadual Mário Covas. Na sexta, os profissionais da Clínica da Família Parque Miami terão uma corrente do bem, ao juntar usuários da unidade, amigos e familiares para realizar doações de sangue coletivas.

Mauá realiza hoje a Caminhada pela Vida, organizada pelos profissionais da UBS Magini. O ponto de partida será na Rua David Boscariol, 38, às 8h, em direção ao posto de coleta na Rua Luís Lacava, 229, Vila Bocaina. Ao final do trajeto, os participantes doarão sangue. A recomendação é que todos vistam branco ou vermelho.

Para doar sangue é necessário comparecer com documento original com foto, ter entre 16 e 69 anos (a primeira coleta antes dos 60 anos), pesar acima de 50 kg, estar em boas condições de saúde e ir alimentado, porém evitar refeições gordurosas três horas antes.