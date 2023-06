Magic City tem promoções especiais para as férias de julho

Redação

Do Rota de Férias



14/06/2023 | 11:56



O complexo de lazer Magic City, em Suzano (SP), preparou algumas promoções especiais para as férias de julho. Há pacotes tanto para quem pretende passar alguns dias no destino como para as famílias que optam por fazer um “bate-e-volta”.

Magic City: promoções para as férias de julho

Uma das ofertas é o pacote “Pague 3 e Fique 5 Noites”. Ao reservar três noites, o hóspede tem direito a duas diárias adicionais, o que significa um total de cinco noites de hospedagem. A oferta é válida para check-ins realizados aos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras do mês de julho.

Os pacotes promocionais de hospedagem têm como cortesia acesso ao parque aquático, à Área Vip (local para hóspedes com piscinas e ofurôs aquecidos), às atividades com a equipe de monitoria, ao café da manhã e ao estacionamento.

Com estrutura completa para todas as idades, o parque aquático oferece outra oferta para quem deseja fazer um “bate-e-volta”. Os ingressos day-use para o mês de julho custam a partir de R$40. Os visitantes podem acessar o complexo das 10h às 17h e utilizar piscinas aquecidas em até 40ºC, toboáguas, piscinas infantis e muito mais.

As cotações e reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 4745-5805 ou diretamente no site do Magic City. É importante ressaltar que as promoções são válidas por tempo limitado e estão sujeitas à disponibilidade.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer o Magic City, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.