Júri define penas de três acusados no caso da família Gonçalves

14/06/2023 | 10:28



Após três anos e cinco julgamentos adiados, estão definidas as primeiras sentenças dos acusados de roubar, matar e carbonizar os corpos de uma família de Santo André. O segundo dia de audiência no Tribunal de Justiça do município começou às 11h40 desta terça-feira (13), terminando já na madrugada desta quarta (14), após mais de 14 horas, quando o juiz Lucas Tambor Bueno enfim proferiu as penas de Anaflavia Meneses Gonçalves, Carina Ramos de Abreu e do jovem Guilherme Ramos. Somadas, punições chegam a 192 anos.

Anaflavia ficará 61 anos, cinco meses e 23 dias presa, já o Guilherme estará recluso por 56 anos, 2 meses e 20 dias. Carina, apontada pelos outros dois como a principal articuladora do episódio, recebeu a maior punição, com 74 anos, 7 meses e 10 dias. Todas as penas devem ser cumpridas em regime inicial fechado. Os três foram acusados pelo MP (Ministério Público) por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa.

O assassinato de Flaviana de Meneses Gonçalves, na época com 40 anos, o marido Romyuki Veras, 43, e o filho deles, Juan Victor Gonçalves, 15, cometido em janeiro de 2020, teve grande repercussão, uma vez que a filha do casal, Anaflavia, estava envolvida. Além dela, sua então companheira Carina, também é acusada do crime, além de Juliano Oliveira e Jonathan Fagundes, primos de Carina, e do jovem Guilherme.

O segundo dia de julgamento foi marcado pelos discursos da defesa e da acusação. Formada por uma representante da Promotoria de Justiça e pelo advogado da família Gonçalves, Epaminondas Gomes de Farias, a acusação defendeu a tese de homicídio, visto que na versão dos réus, a princípio, o crime foi pensado como um roubo que, na execução, não deu certo, o que se enquadraria em latrocínio, com pena menor.

Já Fábio Gomes da Costa, advogado de defesa de Carina, e seus assistentes apontaram suposto vício em drogas e bebidas alcoólicas por parte de Anaflavia, para corroborar a tese de ela ser a mentora do ataque. A defesa de Anaflavia e Guilherme afirmava que ambos são culpados, mas apenas no crime de roubo. Os advogados diziam que Carina manipulava a companheira e seria dela o plano para a ação.

Em cenário semelhante ao do dia anterior, Carina e Guilherme permaneceram calados, já Anaflavia se emocionava constantemente, principalmente quando a acusação relembrava como os familiares foram mortos. Os debates foram finalizados por volta das 19h, quando o juiz responsável pelo julgamento, Lucas Tambor Bueno, se reuniu com os jurados para a definição da pena. A discussão se estendeu até a madrugada, por volta das 1h30, quando os réus foram sentenciados.

O júri dos cinco acusados pelo crime, entre eles a filha do casal e irmã do adolescente, contou com cinco adiamentos nos últimos dois anos. O processo foi desmembrado em relação a dois acusados, os irmãos Juliano e Jonathan, que destituíram a advogada que os defendia desde 2020. A audiência de ambos foi postergada para 21 de agosto de 2023. Assim como os julgados nesta semana, eles respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa.

Segundo a denúncia apresentada pelo MP (Ministério Público), o grupo agiu no fim da noite do dia 27 de janeiro de 2020, na casa dos pais de Anaflavia, na Rua Caminho dos Vianas, 601, no Bairro Jardim Irene, em Santo André. O casal Anaflavia e Carina teria arquitetado o plano visando uma quantia financeira. Já Juliano, Jonathan e Guilherme aceitaram participar após a promessa de recompensa em dinheiro.

O Diário busca contato com a defesa dos condenados. A matéria será atualizada assim que se pronunciarem.