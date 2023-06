Colégio da região defenderá cores do Brasil em torneio de handebol em países europeus

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



14/06/2023 | 10:31



O Colégio Arbos dá mais um passo para a evolução do esporte no Grande ABC. A instituição de ensino é conhecida por apoiar e incentivar jovens atletas e, agora, tem um novo destino: a Europa. As equipes sub-15 feminina e masculina viajam em julho para Partille Cup e Dronninglund Cup.

A Partille Cup acontece entre os dias 3 e 8 de julho, em Gotemburgo, na Suécia, e a Dronninglund Cup, dos dias 9 a 14 de julho, em Dronninglund, na Dinamarca. Os campeonatos estão entre os maiores do mundo na modalidade handebol para jovens, reunindo equipes e seleções de diversos países.

A equipe do Arbos representará o Grande ABC nos torneios, aderindo ao nome de Euro Arbos. O time é formado por estudantes entre 13 e 15 anos das três unidades do Colégio (Santo André, São Bernardo e São Caetano). A delegação embarca no dia 1º de julho e é composta por 26 pessoas: 22 atletas, a treinadora da equipe feminina Flávia Costa, o treinador do time masculino Vladimir Pereira, o coordenador técnico Eduardo Ramalho, e o chefe de delegação Adriano Buragas.

“Sempre acreditei que o esporte é capaz de estimular, disciplinar, impulsionar e desafiar os alunos/atletas a fazerem escolhas assertivas baseadas em princípios e valores éticos. Participar do Euro Arbos vai além de transpor fronteiras, é permitir-se conhecer novas culturas, tornar-se mais autônomo, responsável, resiliente, desenvolver o autoconhecimento, liderança, superar a si mesmo e ir além”, destaca Buragas.

Já o coordenador Eduardo Ramalho afirma que o Colégio Arbos tem uma grande tradição de incentivo ao esporte. “O nosso grande objetivo é levar essa turminha para fora, ensinar os valores, voltar e deixar algo maravilhoso que podemos proporcionar a esses alunos.”