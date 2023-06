Ramalhão volta a pegar o Real na estreia do returno

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



14/06/2023 | 10:22



Quatro dias depois de vencer o Real Noroeste-ES por 2 a 0 diante de sua torcida, o Santo André volta a enfrentar hoje o adversário capixaba, desta vez no Estádio José Olimpio da Rocha, em Águia Branca, no Espírito Santo, às 19h, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro da Série D.

A meta do elenco comandado pelo técnico Matheus Costa é, ao menos, se manter no G4 do Grupo 6, para se qualificar às oitavas de final da quarta divisão do futebol nacional. O Ramalhão ocupa a quarta colocação, com 11 pontos – cinco atrás da líder Portuguesa-RJ, que tem 16.

Para hoje, no entanto, o treinador ramalhino será obrigado a promover mudanças em relação ao elenco que disputou o jogo de sábado, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. o volante Guilherme Liberato, autor de um dos dois gols, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

Por outro lado, o atacante Vitinho, que estava suspenso, volta à equipe. O técnico também pode contar com o zagueiro Guilherme Tavares, 21, que está pronto para estrear pelo Ramalhão. “Bate aquela ansiedade, mas estou preparado e confiante. Espero que eu possa fazer um grande jogo e que o time saia com os três pontos”, disse o beque.

Do outro lado, o Real Noroeste promete dificultar as coisas. Em sétimo lugar na tabela do Grupo 6, com apenas quatro pontos, a equipe capixaba precisa somar tentos se quiser passar à próxima fase.

“Estamos dentro dos nossos domínios e temos que ganhar para manter a chance de classificação”, afirmou o goleiro Neguete, um dos destaques do Real, ao jornal A Gazeta.