Assumidinhos? Arthur Aguiar compartilha clique com seu novo suposto affair

14/06/2023 | 10:10



Parece que está rolando, viu? Depois de ser flagrado em clima de romance ao lado da empresária Jheny Santucci, Arthur Aguiar aumentou os rumores de namoro ao compartilhar um clique dela nas rede sociais.

Na imagem, a empresária aparece se olhando no espelho enquanto retoca o batom. Mantendo o mistério, o ganhador do BBB22 não adicionou nenhuma legenda ou deu qualquer explicação sobre a natureza do relacionamento deles.

Se o namoro se confirmar, Jheny será a primeira affair assumida por Aguiar desde o fim de seu casamento com Maíra Cardi - que atualmente está noiva de Thiago Nigro. O cantor a influenciadora têm uma filha juntos, Sophia, de três anos de idade.

Jheny apareceu ao lado do cantor pela primeira vez na NBA House. Na época, eles apenas haviam trocado pequenas interações nas redes sociais, como curtidas em publicações no Instagram.