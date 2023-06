Mauá recebe encontro de mulheres empreendedoras

Matheus Veiga

do Diário do Grande ABC



14/06/2023 | 10:03



O Teatro Municipal de Mauá será hoje o local do primeiro encontro de mulheres organizado pela Amesc Mulher (Associação da Mulher Empreendedora Social e da Cultura). O evento, que começa às 19h, promoverá a união de microempresárias da região, para que possam trocar suas experiências e conhecimentos na área do empreendedorismo. “O evento surgiu para unir as mulheres, incentivando-as a conquistarem e lutarem pelos seus sonhos, por meio do empreendedorismo. E essa união e incentivo será possível graças a troca de contatos que o encontro proporcionará”, relata Josi Simões, presidente da Amesc Mulher e idealizadora do evento.

Esse primeiro encontro contará com um coquetel, no início do evento, para troca de informações, e depois várias palestras voltadas ao empreendedorismo. No final, será aberta a oportunidade para quem quiser fazer parte da Amesc, e das reuniões semanais e rodadas de negócios que a associação realiza em parceira com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). “Esse é um projeto que está no meu coração há muito tempo. Sempre achei que era importante ter essa rede de apoio entre as microempresárias, com reuniões focadas no fortalecimento do empreendedorismo feminino, na quais nós possamos falar de nossas fraquezas e ouvir as experiências do próximo, e o que cada uma pode acrescentar na vida da outra”, afirma a presidente da Amesc.

Josi ainda ressalta que a associação pretende realizar mais eventos, com o objetivo de incentivar as empresárias a conquistarem o seu espaço “ Nós queremos ajudar aquela empreendedora que faz crochê em casa, a que vende doces de porta em porta, queremos que o negócio dessas microempresárias cresçam, para que elas possam sair da informalidade, e tenham um CNPJ.