Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/06/2023 | 09:55



Transformers chega ao Rocket League nesta quarta-feira. O conteúdo especial está disponível de 14 a 27 de junho. O maior destaque do pacote fica para o Bumblebee. O heróico Autobot pode ser adquirido separadamente na Loja de Itens por 1.600 créditos. Pela primeira vez no game, um carro apresenta quatro animações comemorativas de transformação para os vencedores na tela de destaque pós-jogo, incluindo a chance de uma animação especial para o MVP da partida.

Outra forma de aproveitar o especial é adquirindo o pacote Transformers por 2.500 créditos. Ele inclui o carro Bumblebee, o som do motor Bumblebee, as rodas Bumblebee, a explosão do gol Optimus Prime (também disponível separadamente por 800 créditos), a faixa do jogador Blueprint Bumblebee, e mais dois títulos do jogador com tema de Transformers. Além disso, o icônico Transformers Theme de 1984 estará disponível como hino de jogador por 300 créditos.

É válido destacar que o carro Bumblebee não se transforma durante a partida. O veículo se transforma em robô e reproduz uma animação aleatória de destaque pós-jogo quando o usuário vence um jogo. O modo robô não é controlável. As rodas e o som do motor inclusos no pacote só podem ser equipados pelo carro Bumblebee. A cor do carro sempre será amarela e o modelo só pode ser personalizado com itens de impulso, rastro e explosão do gol.

Aproveite que o Transformers chega ao Rocket League hoje e confira o trailer de lançamento: