Diadema vai em busca de R$ 200 milhões de recursos do BNDES

Da Redação



14/06/2023 | 09:41



A Prefeitura de Diadema articula obter investimento de R$ 200 milhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para obras nas áreas de saúde e educação. Para tanto, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) esteve com o presidente da instituição, Aloizio Mercadante (PT), e acertou detalhes dos recursos.

O pedido de Diadema está dentro do programa de R$ 30 bilhões em linha de crédito a Estados e municípios anunciado pelo BNDES na semana passada para financiar projetos de mobilidade urbana, saneamento, recursos hídricos, segurança pública, saúde, educação, conectividade, recuperação do patrimônio histórico e de áreas afetadas por eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos.

Filippi anunciou que, dos R$ 200 milhões que estão para vir para Diadema, 70% serão utilizados na construção do novo hospital municipal. Os outros 30% serão aportados em obras de reestruturação das escolas municipais.

“Muito boa a audiência que tive hoje (ontem) com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para tratar de projetos para Diadema. Na última semana, Mercadante anunciou o investimento de R$ 30 bilhões para Estados e municípios. E já consegui garantir pelo menos R$ 200 milhões para Diadema. Desse valor, 70% serão utilizados para construirmos o novo hospital municipal e o restante será investido nas nossas escolas”, comentou o prefeito.

O novo hospital municipal, com previsão de abertura de 200 leitos, integra plano de reestruturação da saúde em Diadema. O equipamento será construído onde hoje está o Paço Municipal, na Rua Almirante Barroso, no Centro, e funcionará conectado com a rede de 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) já existentes e com as futuras três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), uma em cada região da cidade, e novo pronto-socorro central.

COM KASSAB

O prefeito também esteve com o secretário de Governo e Relações Institucionais do governo do Estado, Gilberto Kassab, na manhã de ontem. O encontro, realizado no Palácio dos Bandeirantes, serviu para tratar de investimentos e parcerias para Diadema.

“Saí muito animado da conversa com o secretário Kassab e tem coisa boa vindo por aí. O secretário sabe da importância de Diadema para o Estado e pudemos ter uma boa conversa sobre projetos e programas que o Estado pode entrar como parceiro de Diadema”, disse Filippi.

A Prefeitura de Diadema e o governo do Estado são parceiros em diversos projetos na cidade. Recentemente, a união de forças possibilitou a abertura de uma unidade da Rede Bom Prato no bairro Eldorado e também a chegada do Bom Prato Móvel para a região do Jardim Marilene.

Outra cooperação entre Estado e município envolve a área da habitação, com a construção do Diadema O, empreendimento habitacional no bairro Taboão com 442 unidades, e com o avanço do Programa Viver Melhor, que tem revitalizado e reformado residências na Vila Mulford.

Há também parcerias com a Rede Lucy Montoro de reabilitação, que ocupa um dos andares do Quarteirão da Saúde, e com a Fábrica de Cultura, instalada na região central da cidade.