Anitta tem relógio de 105 mil reais roubado na Croácia e Juliette Freire tranquiliza fãs

14/06/2023 | 09:10



Anitta passou por um baita perrengue durante as férias na Croácia. Na última terça-feira, dia 13, a cantora usou as redes sociais para contar que o seu relógio de 105 mil reais foi roubado. Horas depois, Juliette Freire, que também estava na viagem, tranquilizou os fãs.

Ao que parece, o acessório era da grife Cartier, do modelo Ballon Bleu. No Stories, a intérprete de Girl From Rio publicou uma foto usando o relógio e escreveu:

Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio... foi roubado de mim. Obrigada. Agora a gente vai fazer sabe o quê? Continuar vivendo a vida feliz e agradecer a Deus que estamos vivas e com saúde, e está tudo ótimo.

Em seguida, Juliette se manifestou:

- Recebi um monte de mensagens: Juliette, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Fiquei de boa.

Vale lembrar que Anitta está passando uns dias no país europeu com a ex-BBB, além de Lexa e Jade Picon.