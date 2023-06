Passo a passo: como colocar foto de perfil no Trello

Bianca Bellucci

14/06/2023 | 08:56



Por padrão, o Trello usa as iniciais do nome do usuário como ícone da conta. Quem está cansado de ver as letrinhas, no entanto, pode personalizar o avatar. Isso porque o programa permite adicionar uma imagem de sua preferência por meio das configurações. A seguir, veja como colocar foto de perfil no Trello.

1. Abra o Trello. Vá até o canto superior direito da tela e clique no símbolo com as iniciais do seu nome. Em seguida, aperte “Gerenciar conta”.

2. Faça o login na sua conta da Atlassian, proprietária do Trello.

3. Dê um toque no símbolo com as iniciais do seu nome e selecione “Adicionar foto do perfil”.

4. Faça o download da imagem que você deseja usar. Ajuste conforme seu gosto. Ao finalizar, aperte “Carregar”.

5. Pronto! Agora, a foto escolhida aparecerá no perfil do Trello.

Veja em capturas como colocar foto de perfil no Trello:

Passo 1 | Crédito: Reprodução/Trello Passo 1 | Crédito: Reprodução/Trello × Passo 2 | Crédito: Reprodução/Trello Passo 2 | Crédito: Reprodução/Trello × Passo 3 | Crédito: Reprodução/Trello Passo 3 | Crédito: Reprodução/Trello × Passo 4 | Crédito: Reprodução/Trello Passo 4 | Crédito: Reprodução/Trello × Passo 5 | Crédito: Reprodução/Trello Passo 5 | Crédito: Reprodução/Trello ×