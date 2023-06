Morte de Berlusconi deixa vácuo de liderança no partido Forza Italia

13/06/2023 | 21:04



O poder descomunal de Silvio Berlusconi na vida política italiana ao longo de três décadas diminuiu muito nos últimos anos, mas o partido político que permanece fundido com sua imagem mesmo na morte é fundamental para a saúde do governo de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni.

O controle pessoal de Berlusconi sobre o Forza Itália deixa o partido vulnerável em sua morte, dizem os especialistas, mesmo que seja a chave para impedir o governo de coalizão de Meloni de 8 meses. Se - e como - o partido Forza Italia de Berlusconi sobreviverá, está sendo discretamente discutido nos corredores do parlamento, enquanto a Itália se prepara para um dia nacional de luto e um funeral de estado nesta quarta-feira, a ser celebrado no majestoso Duomo de Milão.

"Se o partido permanecer, então o governo está bem. Mas se o partido começar a se desintegrar, é preciso ver para onde vão essas pessoas", disse o cientista político Roberto D'Alimonte, que escreve para o Il Sole 24 Ore. "Meloni precisa desses votos no Senado e na Câmara".

Ainda assim, poucos esperam que o governo enfrente ameaças imediatas, mesmo que o partido se fragmente. A maioria dos votos da Forza Italia ficaria à direita, principalmente com o partido Irmãos da Itália de Meloni.

Berlusconi fundou o Forza Italia em 1994, entrando na política quando um grande escândalo de corrupção criou um vácuo de poder. O partido foi o maior vencedor de votos em sua primeira eleição em 1994, com 21% dos votos, garantindo o primeiro mandato de Berlusconi como primeiro-ministro. Ele liderou seu segundo governo depois de obter 29,4% dos votos em 2001.

Ele liderou seu governo final até 2011, quando a espiral da crise da dívida da Itália forçou sua renúncia e sucessão por um governo dirigido por tecnocratas. Nas eleições do ano passado, que levaram Meloni ao poder, o movimento Forza Italia encolheu para 8% dos votos, enfraquecido pela ausência forçada de Berlusconi da política por seis anos devido a uma condenação por fraude fiscal em 2012, e a ascensão dos Irmãos da Itália, de Meloni, na extrema-direita.

A força do partido sempre foi sua imagem espelhada com Berlusconi, cujo poder e empatia foram lembrados até por seus críticos e oponentes, mas ele nunca confiou em ninguém o suficiente para nomear um herdeiro político. Berlusconi nunca gostou de dividir os holofotes, e seu desconforto com a troca de papéis, com Meloni como primeira-ministra, era evidente.

O chanceler Antonio Tajani - confidente de longa data de Berlusconi - parece melhor posicionado para assumir seu legado, fortalecido por seus laços com o Partido Popular Europeu de centro-direita, com as eleições para o Parlamento Europeu do ano que vem sendo o próximo grande teste político. Mas ele pode ser desafiado se o partido cair significativamente nas pesquisas nos próximos meses.