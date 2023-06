Com grupo quase completo, Ramon aprimora posse de bola da seleção para amistosos

13/06/2023 | 19:13



Priorizar a posse de bola foi o foco do técnico Ramon Menezes, nesta terça-feira, no segundo treino da seleção brasileira no CT do Espanyol, em Barcelona. O treinador pôde contar com 21 dos 23 jogadores convocados para os amistosos desta semana.

O Brasil enfrenta a seleção de Guiné, sábado, em Barcelona. Três dias depois, faz outro amistoso, contra Senegal, em Lisboa.

Ramon concentrou suas orientações na parte tática, ao usar a parte final do treinamento parte do campo, com faixas que encurtavam o espaço a fim de obter dos jogadores respostas rápidas quando marcados pelo adversário ou em situações de contra-ataque da própria seleção.

Ramon só não pôde contar com dois atletas, que vão se juntar ao grupo nesta quarta-feira. São eles: o goleiro Ederson, do Manchester City, e o zagueiro Robert Renan, do Zenit. Robert foi convocado para a vaga de Nino, que se contundiu no jogo do Fluminense contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.