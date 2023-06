Carla Diaz movimenta redes sociais após postar carrossel de fotos ao lado do noivo, Felipe Beccari

13/06/2023 | 19:10



O amor está no ar! Carla Diaz movimentou as redes sociais após postar um carrossel de fotos ao lado do seu amado noivo, Felipe Beccari. Vale pontuar que os dois ficaram noivos em novembro de 2022.

Se diria mais uma vez sim? Sempre. Se pudesse escolher os dias para te amar? Todos. Quanto uma legenda ou algumas fotos podem traduzir esse lindo sentimento? Absolutamente nada. Que continuemos nos amando, nos respeitando e tendo a certeza diária que sim, amar e ser amado vale muito a pena.

Claro que o momento de amor entre os dois deixou os seguidores encantados, e através das redes sociais eles rasgaram elogios ao casal:

Só consigo imaginar a beleza dos *filhos*, escreveu uma internauta.

Vocês são muito sortudos. Que casal lindo, declarou uma segunda.

O Instagram andava muito parado e vocês resolveram movimentar tudo né?, brincou uma terceira.