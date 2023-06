Paul McCartney revela que está usando inteligência artificial para compor música final dos Beatles

13/06/2023 | 19:10



Para a felicidade dos fãs de Beatles, vem aí uma nova música de um dos grupos musicais mais conhecidos do mundo. E a grande novidade é que a composição vai contar com a voz de John Lennon. Apesar do cantor ter morrido em 1980, com a ajuda as inteligências artificiais - que estão ficando cada vez mais famosas - a voz icônica vai estar presente no que Paul McCartney chamou de música final dos Beatles.

Durante uma conversa com o programa Today, da BBC, o artista revelou que a canção incompleta tem apenas um refrão. Então, a partir dele, o resto da música foi escrito.

- A música tinha um refrão, mas falta quase totalmente os versos. Fizemos a faixa de fundo, um trabalho bruto que realmente não terminamos.

Para que a música fosse realmente dos Beatles, é claro que a voz de John Lennon deveria estar presente. A solução para esse problema foi o uso de inteligência artificial, já que a partir dela foi possível extrair a voz do cantor de uma fita cassete dada à Paul por Yoko Ono, viúva de Lennonn.

- Ele conseguiu extrair a voz de John de um pequeno trecho da fita cassete. Tínhamos a voz de John e um piano e ele poderia separá-los com IA. Eles dizem à máquina: Essa é a voz. Isso é uma guitarra. Tire a guitarra. Então, quando decidimos fazer o que será o último álbum dos Beatles, era uma demo que John tinha [e] fomos capazes de pegar a voz de John e torná-la pura por meio dessa IA.

No fim da conversa, Paul McCartney entregou a idade e confessou que acha a inteligência artificial muito estranha e assustadora:

- É meio assustador, mas empolgante, porque é o futuro. Teremos apenas que ver aonde isso leva.