Vem aí! Netflix anuncia documentário sobre carreira de Vinicius Jr.

13/06/2023 | 18:10



Vem aí! A Netflix anunciou nesta terça-feira, dia 13, a produção do primeiro documentário sobre o jogador Vinícius Jr. O projeto está em desenvolvimento desde setembro de 2022 e tem estreia prevista para 2025.

Com o projeto, os fãs poderão conhecer mais de perto a vida do atleta de 22 anos de idade, revelado pelo Flamengo e atualmente um dos principais jogadores do Real Madrid, na Espanha.

- Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto. O futebol tem um papel transformador para jovens, especialmente no Brasil, e este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro, comentou ele sobre o documentário.

Nas redes sociais, o atleta também se pronunciou sobre o projeto:

Vou fazer bonito? tá gravando? Muito feliz em anunciar documentário sobre minha vida em parceria com a Netflix. A estreia está prevista pra 2025, até lá fiquem com essa caneta. BAILA.