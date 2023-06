Xanddy teria ficado abalado ao saber que a filha está em um relacionamento com uma mulher

13/06/2023 | 18:10



Nesta terça-feira, dia 13, Xanddy virou assunto na internet após uma revelação sobre seu relacionamento com a filha Camilly Victória, fruto de seu relacionamento com Carla Perez. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, o cantor teria ficado super abalado depois da filha contar que está há cinco meses em um relacionamento com uma mulher.

O jornalista ainda revelou que a religião da família influenciou a reação do ex-vocalista. Vale pontuar que todos são evangélicos e quem está tentando amenizar a situação é Carla. Porém, ao que parece, a relação de pai e filha anda estremecida, já que nenhum deles quer dar o braço à torcer.

Entretanto, mesmo com a polêmica rolando pela web, Xanddy repostou a homenagem de aniversário que recebeu da filha. Através dos Stories, Camilly VIctória publicou uma foto do pai e escreveu:

Aniversário do meu coroa hoje! Te amo, príncipe!

O ex-vocalista do grupo Harmonia do Samba repostou a foto e aproveitou para brincar com a artista:

Meu coroa? Você é que está mais velha, minha filha. Foi dormir cedo.