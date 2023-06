Bolsas de NY fecham em alta após índice CPI impulsionar previsão de pausa do Fed

13/06/2023 | 17:51



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 13, após a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mostrar desaceleração da inflação e consolidar a expectativa de manutenção de taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na sua reunião na quarta-feira. O apetite por risco também foi apoiado pela decisão do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) de cortar taxas de juros de curto prazo, em um movimento expansionista.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,43%, a 34.212,12 pontos; o S&P 500 ganhou 0,69%, a 4.369,01 pontos; e o Nasdaq subiu 0,83%, a 13.573,32 pontos.

Dos 11 setores do S&P 500, 10 fecharam em alta, com exceção apenas do de utilidades. A divulgação do CPI de maio pela manhã, com desaceleração à taxa anual de 4,0% de inflação, fez a probabilidade de o Fed pausar o ciclo de aperto em junho saltar e deu fôlego desde cedo ao mercado acionário, que abriu em alta.

Por volta das 17h10, a chance de a taxa básica ser mantida no nível atual era de 91,9%, contra 8,1% de subir para a faixa de 5,25% a 5,50%, segundo o CME Group. No entanto, o mercado espera retomada do aperto monetário em julho.

O analista da Oanda Craig Erlam comentou que o progresso do Fed no combate à inflação está claro, e que há bastante otimismo de que a tendência continuará, permitindo que o BC americano possa até mesmo encerrar o ciclo de altas na quarta.

O CPI também ajudou o petróleo a recuperar das perdas da segunda-feira, o que, por sua vez, apoiou as ações das petroleiras americanas. O setor de energia ganhou 0,47%, com a Chevron e a ExxonMobil avançando 0,75% e 0,02%, respectivamente.

O movimento refletiu o anúncio do Banco do Povo da China (PBoC) de cortes de juros de recompra reserva e da Linha de Empréstimo Permanente (SLF), em um esforço para revigorar a segunda maior economia do planeta, que tem dado sinais de desaceleração.

Outro destaque na sessão foram as ações de tecnologia. O segmento de semicondutores continua se valorizando, com a empresa de semicondutores Nvidia ampliando ganhos em 3,90% e a NXP Semiconductors, 4,30%.

A Netflix subiu 2,77%, na esteira da sua decisão de cobrar uma taxa adicional dos usuários pelo compartilhamento de senhas. A Tesla avançou 3,55%.