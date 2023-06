Saldão de inverno da HAYLOU dá até 68% off em smartwatches e fones de ouvido

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



13/06/2023 | 17:55



A HAYLOU está realizando um Mega Saldão de Inverno no AliExpress, para os clientes adquirirem novos equipamentos eletrônicos. Dessa forma, eles podem curtir a chegada da nova estação em grande estilo. Os descontos são de até 68% nos smartwatches e fones de ouvido da marca.

HAYLOU Mega Saldão de Inverno

Um dos dispositivos que faz parte da promoção é o HAYLOU Solar Plus RT3, smartwatch que está saindo por menos de U$S 50 (R$ 243,09). O relógio conta com Bluetooth 5.2, para conectar facilmente a qualquer smartphone; um botão na lateral para explorar as ferramentas e uma tela AMOLED de 1.43 polegadas.

O HAYLOU GST também faz parte do Mega Saldão de Inverno. O smartwatch é leve, com apenas 39g, e tem uma tela de 1.69 polegadas. A bateria dura nove dias no modo diário e é possível escolher entre 30 modalidades de treino. O valor deste relógio é U$S 22,65 (R$ 110,12).

Outro aparelho que está disponível com preço reduzido é o HAYLOU S35 ANC. Este fone de ouvido tem cancelamento de ruído, um driver dinâmico de 40mm e 60 horas de bateria para curtir muita música. Originalmente, o item sai por U$S 43,99 (R$ 213,87) e, por meio do desconto S35ANC618, está por U$S 39,99 (R$ 194,42).

Uma opção de relógio para quem deseja praticar exercícios físicos é o HAYLOU Solar Lite. Este dispositivo está em promoção de U$S 27,89 (R$ 135,59), por U$S 24,99 (R$ 121,49) com o cupom SOLARLITE618. O smartwatch tem um monitor de frequência cardíaca, 20 dias úteis de bateria e uma tela de 1.38 polegadas.

Além disso, a novidade da marca, X1 2023, faz parte da promoção. Este fone de ouvido sem fio vem com uma caixa para transportar e recarregar os earbuds. O dispositivo conta ainda com 24 horas de bateria, Bluetooth 5.3 e um carregamento rápido de 1h30. Normalmente, este aparelho custa U$S 19,99 (R$ 97,19) e, com o cupom X12023, está saindo por U$S 17,99 (R$ 87,46).

Por fim, com uma tela de 1.85 polegadas, o HAYLOU LS02 Pro também está na promoção de inverno da marca. O dispositivo tem entre 10 a 20 dias de bateria, proteção à prova d’água e mais de 100 modos de treino para escolher. Com o cupom WATCH2PRO, o relógio passa de U$S 23,91 (R$ 116,24) para U$S 20,91 (R$ 101,66).