Venus Williams e Marcelo Melo caem na primeira rodada em torneio na Holanda

13/06/2023 | 17:46



Sete vezes campeã de torneios Grand Slam, a norte-americana Venus Williams, de 42 anos, perdeu, nesta terça-feira, sua primeira partida de simples desde uma lesão no tendão da coxa em janeiro, diante da suíça Celine Naef, de 17 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/2 no torneio Libema Open em quadra de grama na terça-feira, no ATP 250 de Den Bosch, na Holanda.

Com membros da família, incluindo sua irmã, Serena, nas arquibancadas, Venus Williams lutou contra temperaturas em torno de 30 graus e uma oponente fazendo sua estreia no WTA para vencer o primeiro set antes de perder o desempate do segundo set. e não ter fôlego no decisivo.

"Incrível. Não acredito que tive a chance de jogar contra Venus", disse a adolescente suíça na quadra após a vitória. "Ela é uma jogadora incrível e realmente um modelo para todos."

Venus, agora em 696º no ranking mundial, mostrou seu melhor jogo ao ser pressionada por Naef no sétimo game do primeiro set, mas sacou forte para salvar dois break points e assumir a liderança por 4/3. A veterana então quebrou o saque da rival para 5/3 e serviu para fechar o set, ao ganhar 12 pontos consecutivos.

O torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano e vencido cinco vezes por Venus, tem início em 3 de julho. Foi lá que a jogadora americana conquistou seu último título importante de simples em 2008.

Na chave masculina de duplas, o mineiro Marcelo Melo também caiu na primeira rodada, juntamente com o australiano John Peers. Eles foram derrotados pelos australianos Alex de Minaur e Jordan Thompson, com um duplo 6/4.