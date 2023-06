Rodrigo Mussi revela receber muitos nudes: - Tem umas coisas muito engraçadas

13/06/2023 | 17:10



Climão! Rodrigo Mussi revelou no podcast Pode, Rê que vai ao ar na próxima quinta-feira, dia 15, que recebe muitas fotos íntimas nas redes sociais. O ex-BBB falou que até já ganhou nudes de pessoas que conhece:

- Eu estava na terça-feira com a Luciana Gimenez e ela perguntou se eu recebia muito nude e eu respondi dizendo que sim, de muita gente (risos). Tem umas coisas muito engraçadas, vou até falar aqui. Eu já recebi nude de gente que trabalhava comigo, não sei se era concorrente ou parceiro, mas recebi.

Rodrigo completou dizendo que ficou se perguntando se aquilo tinha acontecido sem querer, mas depois descobriu que as fotos foram enviadas de propósito:

- Às vezes, eu saía para almoçar, tomar café com a galera ali e a pessoa estava junto. Eu pensei que alguém tivesse tirado e mandado dela, mas eu perguntei e a pessoa confirmou que era ela mesma.

Mussi bateu um papo com Renata Spallicci, para o terceiro episódio do podcast da escritora, que já contou com a participação de Thammy Miranda. O programa completo vai sair no Youtube na próxima quinta-feira, dia 15, às 19h.