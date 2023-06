Ponte Preta quer usar pausa na disputa da Série B para recuperar jogadores

13/06/2023 | 16:59



Sem vencer há três rodadas, a Ponte Preta quer usar essa pausa de praticamente duas semanas na Série B do Campeonato Brasileiro por conta da Data Fifa, para recuperar os jogadores lesionados, que estão entregues ao departamento médico, visando a sequência da temporada.

As principais preocupações, que inclusive foram baixas na última partida contra o Sport, são os laterais Maílton e Luiz Felipe, o meia Matheus Jesus e o atacante Jeh, todos com dores musculares. O meia Feliphinho e o atacante Pablo Dyego também saíram lesionados do duelo e serão reavaliados nestas duas semanas.

Outro jogador que deve voltar após essa pausa é o volante Fraga. Ele está em fase de transição para iniciar os trabalhos com bola após se recuperar de uma fratura no quadril, que o tirou do gramado por quatro meses. O último jogo dele foi ainda durante a primeira fase do Paulista A2.

"Claro que sempre queremos voltar quanto antes, por mim eu já teria ido a campo, mas é um processo gradual e sei que os médicos da Ponte, são os únicos capazes de determinar quando será o momento certo. Com fé em Deus, logo estarei à disposição da Ponte", disse o volante sobre sua recuperação.

O próximo jogo da Ponte Preta na Série B será apenas dia 23, quando visita o Atlético-GO, em Goiânia. Atualmente, o time campineiro está na 15ª colocação com 12 pontos.