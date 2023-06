Marco Pigossi sobre o medo de se assumir gay: As mulheres não vão acreditar no personagem

13/06/2023 | 16:21



O ator e produtor Marco Pigossi foi o convidado do Conversa com Bial na noite desta segunda-feira, 12 de junho. Entre outros assuntos, Pigossi falou sobre o receio que tinha de revelar para o público que era gay, depois de ter feito sucesso como galã em novelas. Ele temia ter que deixar a profissão.

"Nunca foi uma coisa direta, nunca me foi pedido que isso não fosse aberto ou falado sobre. Mas era velado, a partir de relatos, conversas e coisas que eu lia e ouvia das pessoas. Era aquela coisa 'você não vai mais conseguir fazer um mocinho da novela das 9 porque as pessoas não vão acreditar, as mulheres não vão acreditar que você se apaixona pela mocinha", disso o ator.

Pigossi acredita que agora isso já é um assunto superado, sobretudo pela luta e pelo talento de atores que se assumiram gays nos últimos anos. "E isso é um pensamento super antigo, porque a gente mostrou através de outros atores que isso é uma grande besteira. O trabalho de atores e atrizes vai muito além disso."

O apresentador Pedro Bial lembrou, então, que Pigossi, pelo fato de ser um ator, teve que se assumir para milhões de pessoas, e não apenas para um grupo restrito de amigos ou conhecidos. O ator concordou e contou como foi esse processo.

"A gente tem muito medo de como isso vai ressoar para as pessoas ao redor. E a gente acabava ouvindo coisas dos próprios pais, que vem de um lugar total de amor e proteção, que é aquele discurso eu tenho muito medo que você sofra. E isso já causa na gente um medo de existir por si mesmo, que é onde a gente tem medo do que as pessoas vão achar. E, para mim, foi um processo diferente, porque esse processo de autoaceitação e me reconhecer como homossexual passou por um lugar muito diferente, porque era público. Era para um país inteiro. Eu tinha um medo profissional muito grande."

Pigossi, 34 anos, se declarou homossexual em novembro de 2021, quando tornou público seu relacionamento com o cineasta italiano Marco Calvani. Os dois se conheceram em Los Angeles, meses antes. Atualmente, eles moram juntos nos Estados Unidos.

A revelação foi feita por Pigossi por meio de um post em uma rede social. Na época, ele brincou sobre a especulação que já existia por parte da mídia e do público. "Chocando um total de 0 pessoas", escreveu.

No Brasil, Pigossi atuou em doze novelas. Na última, A Força do Querer, de 2017, ele fez justamente um mocinho clássico de folhetim. Zeca, seu personagem, se dividia entre o amor por Jeiza (Paolla Oliveira) e Ritinha (Isis Valverde).

Atualmente, Pigossi pode ser visto em Cidade Invisível, série brasileira de fantasia criada por Carlos Saldanha e produzida pela Netflix.