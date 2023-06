CPI do MST ouve ex-presidente do Incra

13/06/2023 | 15:43



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Sem Terra debate nesta terça-feira, 13, o balanço da visita à região do Pontal do Paranapanema, área de conflitos rurais em São Paulo, e ouve o depoimento do ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) Francisco Graziano. A ideia dos parlamentares é que o também ex-deputado federal e ex-secretário do Meio Ambiente e Agricultura do governo paulista possa dar detalhes dos principais problemas no Estado e avaliar o andamento da reforma agrária na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva.

Xico Graziano, como é mais conhecido, atuou nos governos do PSDB e acompanha de perto a atuação tanto do MST quanto da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, que realizou as últimas invasões registradas no Pontal. A FNL é liderada por José Rainha Júnior, que teve a prisão revogada por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, 12. Rainha estava detido desde março, acusado de extorquir produtores do Pontal.

Um grupo de deputados participou de uma diligência na região em 29 de maio; visitaram fazendas e se reuniram com delegados do 8º Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-8), que acompanharam a prisão de Rainha e a série de invasões promovidas pela FNL durante o carnaval.