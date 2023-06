Diadema convoca aprovados de dois concursos públicos

Da Redação



13/06/2023 | 15:13



A Prefeitura de Diadema publicou ontem edital que convoca 26 aprovados nos concursos públicos 40 (editais 001/2020 e 003/2020) e 41 (edital 002/2022). Ao todo, são 12 assistentes de enfermagem II – técnicos de enfermagem, quatro enfermeiros, três enfermeiros obstetras, dois médicos veterinários, um agente administrativo II, um enfermeiro psiquiatra, um enfermeiro PSF (Programa de Saúde da Família), um médico regulador plantonista e um motorista II para assumirem os cargos.

Todos os aprovados devem comparecer na sexta-feira, às 13h30, no Anfiteatro do Paço Municipal (Rua Almirante Barroso, 111, na Vila Santa Dirce, próximo à parada Imigrantes do Corredor de Trólebus Jabaquara – Ferrazópolis). É necessário levar documentos que comprovem os requisitos do edital e os seguintes itens de identificação: RG, CPF, NIS (Número de Identificação Social)/PIS (Programa de Integração Social)/Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). O não comparecimento indicará a desistência do cargo.

CONTRATAÇÕES

Entre 2021 e 2023, por meio de concursos e seleções públicas, 1.253 funcionários passaram a fazer parte do quadro de trabalhadores da Prefeitura. Os cargos com mais contratações foram professores (523), agentes de apoio escolar (225) e técnicos de enfermagem (166). Há previsão de abertura de novo edital para concurso público este ano.

A lista de convocados está disponível no portal da Prefeitura de Diadema.