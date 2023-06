Susana Vieira dispara que atrizes mais novas da TV Globo têm inveja dela, diz colunista

13/06/2023 | 15:10



Eita, o que rolou? Susana Vieira teria afirmado durante a festa de Patrícia Cupello, uma das diretoras da TV Globo, que as atrizes da emissora têm inveja dela. A colunista Fábia Oliveira obteve um vídeo em que a famosa mostrou que não tem papas na língua e disparou:

- As atrizes costumam ser muito invejosas. Têm inveja de mim. Não tenho amizade lá dentro. Conheço uma pessoa ou outra de atriz, mas minhas melhores são amigas da direção e da produção. É engraçado, né?

Ela ainda frisou que nunca se envolveu com ninguém do alto escalão da empresa, mas já teve affair com funcionários de outros cargos:

- Não casei com ninguém lá de dentro. Não peguei um diretor. Tem uma coisa: Peguei muito câmera man, pessoal da externa, assistente de produção? essa foi a minha turma. Tinha muito casado, mas não tinha nada a ver, eu era solteira.

Aos 80 anos de idade, a atriz também teria comentado o fato de ser uma das artistas mais velhas da Globo:

- Eu comecei com 20 anos, só que minha idade foi aumentado e novas atrizes foram surgindo. Mas, até hoje, eu continuo com o mesmo patamar de estrela, que elas lindas e gostosas estão.

Emoção

Segundo informações do jornal Extra, Susana Vieira não conseguiu segurar a emoção e derramou lágrimas no podcast Podpeople ao falar sobre a morte da mãe, que morreu de câncer com apenas 42 anos de idade:

- Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer. Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu: Toma conta da Sandrinha [irmã caçula da atriz] para mim. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais. Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar quando ouço um grito fortíssimo. Era Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha, e eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje.

Susana é 16 anos mais velha que Sandra e adicionou que a perda da mãe a deixou muito abalada:

- A pior coisa da minha vida foi minha mãe ter morrido tão cedo e era com ela que um dia eu gostaria de reencontrar, se isso fosse possível.