Festa de Santo Antônio tem início na sexta-feira

Da Redação



13/06/2023 | 15:09



A 45ª Festa de Santo Antônio acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho em Ribeirão Pires. Celebrando tradições juninas, o evento que movimentará o Complexo Ayrton Senna terá quadrilhas, gastronomia típica, intervenções artísticas e, entre os destaques, show do Trio Virgulino, no sábado, às 20h30.

O tradicional evento promovido pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima celebra a devoção dos cristãos na semana de aniversário de falecimento de Santo Antônio. A festa conta com o apoio da Prefeitura e integra a estratégia de fortalecimento do chamado Circuito Religioso, ação coordenada pela Secretaria de Turismo que visa fomentar o turismo da fé, ressaltando a importância histórica dos templos.

“Estamos fortalecendo o calendário festivo de Ribeirão Pires, valorizando as raízes culturais de nossa cidade. Isso mantém vivas as tradições dos moradores e contribui para impulsionar a programação que movimenta a Estância”, observa o prefeito Guto Volpi (PL).

O Complexo Ayrton Senna fica situado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Centro. O evento conta com entrada social de um quilo de alimento não perecível ou ração para pet. A festa terá início às 18h na sexta-feira, às 12h no sábado e às 10h no domingo.

PROGRAMAÇÃO

Na sexta-feira, haverá show de Forrozim.com, às 18h30, e do Trio Malaquias, às 20h30. No sábado, terá danças regionais a partir das 15h, quadrilha às 19h e Trio Virgulino às 20h30. O domingo começa com missa sertaneja às 10h. A agenda conta com música de poesia às 18h30 e Lucas Vidote às 20h30.